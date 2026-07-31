Политолог Трухачёв: наплыв мигрантов может подорвать единство Евросоюза

Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Вадим Трухачёв выразил мнение, что миграционный кризис в испанской Сеуте стал следствием политики правительства премьер-министра Педро Санчеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии