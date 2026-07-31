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Политолог Трухачёв: наплыв мигрантов может подорвать единство Евросоюза

Политолог Трухачёв: наплыв мигрантов может подорвать единство Евросоюза

Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Вадим Трухачёв выразил мнение, что миграционный кризис в испанской Сеуте стал следствием политики правительства премьер-министра Педро Санчеса.

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