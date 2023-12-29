Посол Нечаев: Расчет ФРГ на причинение ущерба РФ санкциями не оправдался

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что политический расчет ФРГ на ухудшение ситуации в РФ с помощью санкционных ограничений и отказ от импорта энергетических ресурсов не оправдал желаний Берлина.
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