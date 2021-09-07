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Бензин вместо дизеля: автомобиль жителя Алматинской области едва не испортили на АЗС

Бензин вместо дизеля: автомобиль жителя Алматинской области едва не испортили на АЗС

Инцидент произошел на одной из АЗС в Талдыкоргане. Автовладелец написал свою историю в instagram-паблике kris_p_tdk.

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Garry
Если заглянуть под крышку топливного бака современного дизельного автомобиля, такого как BMW X1, то мы увидим, что заливная горловина наглухо закрыта заслонкой: Вход закрыт Эта заслонка не открывается простым нажатием, она закрыта на замок, а ключом к этому замку является наконечник дизельного топливного пистолета. Когда в горловину бака вставляется стандартный дизельный пистолет, он разжимает две подпружиненные лапки, заслонка разблокируется и позволяет пистолету проникнуть глубже в горловину и излить живительную жидкость во чрево топливного бака. При попытке вставить в бак более тонкий бензиновый пистолет, заслонка не открывается и не пускает чужой пистолет в заправочную горловину.

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