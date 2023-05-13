Политическая экспертиза

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vsevolod
    Я теперь спать не буду ночами. Вот, только, узнаю, кто это такая, и сразу начну горевать!Лобода заявила, ч...
  • Владимир Вечтомов
    А почему не с мужиками?😊Цискаридзе тайно ...
  • Александр Ермак
    А какое его собачье дело, кто и что нам передаёт?Салливан бездоказ...

Зеленский прибыл в Италию с рабочим визитом

Зеленский прибыл в Италию с рабочим визитом

Украинский лидер Владимир Зеленский 13 мая сообщил о своем прибытии в Италию с рабочим визитом. По словам главы киевского режима, он планирует встретиться главой итальянского правительства Джорджией Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх