София Стеценко рассказала, почему больше не хочет быть актрисой

Звезда сериала «Сваты» выросла и пересмотрела взгляды на жизнь. Москва, 11 сентября. Украинская актриса София Стеценко, известная своей работой в сериале «Сваты» и обучающаяся в театральной мастерской, неожиданно заявила, что уходит из профессии.