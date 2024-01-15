Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Господи дай скорейшего выздоровления 🙏🙏🙏Пострадала девочк...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    С тех пор, как афтор, крутейший специалист накропал сей прожект!😂😂😂Появились первые ...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️В Москве ушлый та...

Минздрав опроверг информацию о невыплате 13-й зарплаты сотрудникам скорой помощи в Екатеринбурге

Минздрав опроверг информацию о невыплате 13-й зарплаты сотрудникам скорой помощи в Екатеринбурге

Работники пожаловались, что их лишили новогодней премии за "плохую работу"Информация о том, что сотрудников скорой  помощи в Екатеринбурге лишили 13-й зарплаты, появилась в Telegram-канале Ural Mash утром 15 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх