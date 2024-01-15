Минздрав опроверг информацию о невыплате 13-й зарплаты сотрудникам скорой помощи в Екатеринбурге

Работники пожаловались, что их лишили новогодней премии за "плохую работу"Информация о том, что сотрудников скорой помощи в Екатеринбурге лишили 13-й зарплаты, появилась в Telegram-канале Ural Mash утром 15 января.
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