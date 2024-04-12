Ледовая переправа в районе имени Полины Осипенко закрывается из-за ослабления льда

Ледовая переправа в районе имени Полины Осипенко закроется в субботу, 13 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, также в регионе будут закрыты переправы в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах.