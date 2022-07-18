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«Роналду – топ-профессионал, он будет в форме. Это последнее, что меня волнует». Тен Хаг о пропуске форвардом предсезонки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не беспокоится насчет Криштиану Роналду. – Криштиану не работает с вами в ходе предсезонной подготовки.

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