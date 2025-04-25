Активно обсуждается информация, что Зеленский, якобы, пообещал европейцам и британцам мобилизацию на 600 тысяч голов.
Сделка с дьволом
Комментарии
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Иван Агеев
Для них это нормально, они - нация предателей.
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16 час.
Дмитрий Фактурович
Поразительно то, что они удивляются, когда предают их! Вся их история - это история их предательств.
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11 час.
Игорь Кузнецов
Прикрываясь патриотическими лозунгами о защите Украины, которая "берёт на себя удар агрессора - России", можно для обывателей на Западе и внутри страны "состряпать" всё что угодно, логика отсутствует у граждан, можно и дальше переводить "мясо" на "откаты" с западных поступлений.
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49 мин.
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