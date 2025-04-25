Поразительно то, что они удивляются, когда предают их! Вся их история - это история их предательств.

Игорь Кузнецов

Прикрываясь патриотическими лозунгами о защите Украины, которая "берёт на себя удар агрессора - России", можно для обывателей на Западе и внутри страны "состряпать" всё что угодно, логика отсутствует у граждан, можно и дальше переводить "мясо" на "откаты" с западных поступлений.