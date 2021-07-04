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Бывший футболист «Спартака» восхитился Магуайром, не вставшим на колено перед матчем с Украиной

Бывший футболист «Спартака» восхитился Магуайром, не вставшим на колено перед матчем с Украиной

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал фотографию, на которой защитник сборной Англии Гарри Магуайр не встал на колено перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Украины.

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Елена Мамонова
Правильно что не встал,есть мозги у человека

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