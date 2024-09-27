Крымчанин позвонил в СБУ и предложил помочь расправиться с Керченским мостом

Два агента СБУ, передававшие киевской стороне данные по Керческому мосту, пойманы в Крыму. «УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне», – сообщили в пресс-службе УФСБ.