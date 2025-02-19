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Царьград

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Роскомнадзор потратит деньги, чтобы научить чиновников читать мысли. Пока что фигурально

Роскомнадзор потратит деньги, чтобы научить чиновников читать мысли. Пока что фигурально

Одна из структур Роскомнадзора потратит 596 тысяч рублей на обучение своих сотрудников. Но не абы чему, а навыкам настоящего киберразведчика, способного предугадывать ход мыслей пользователей Сети.

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