Определены нижегородские муниципалитеты с наилучшими социально-экономическими показателями за 2023 год

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области определило муниципалитеты региона, показавшие наилучшие результаты в части эффективности деятельности органов МСУ и социально-экономического развития.
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