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Вучич анонсировал появление сербских вооруженных роботов на китайских технологиях

Вучич анонсировал появление сербских вооруженных роботов на китайских технологиях

Роботы собственного производства с современным вооружением появятся в Сербии через две недели. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на открытии фабрики роботов китайской компании Minth в городе Шабац в субботу, 29 августа 2026 года.

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