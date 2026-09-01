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Орловские новости

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Орловцам рассказали, что такое цифровой рубль и как им пользоваться

Орловцам рассказали, что такое цифровой рубль и как им пользоваться

С 1 сентября 2026 года в России официально началось массовое внедрение цифрового рубля — третьей формы национальной валюты наряду с наличными (банкноты и монеты) и безналичными деньгами.

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