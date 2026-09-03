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Пятый канал

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Евросоюз может ввести полный запрет на визы для россиян

Евросоюз может ввести полный запрет на визы для россиян

Лидеры Евросоюза намерены рассмотреть возможность полного запрета на выдачу туристических виз российским гражданам.

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