Военные следователи ТОФ продолжают проверки по соблюдению требований Закона РФ о воинском учете новыми гражданами.

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации следователями военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту в городах Владивосток, Артем, Находка, г.
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