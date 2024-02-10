В Госдуме назвали две основные причины отставки Залужного

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного связана с двумя причинами, одна из которых — более высокая популярность среди населения, чем у президента страны Владимира Зеленского.
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