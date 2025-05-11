Назван неочевидный источник заболеваний в автомобиле

Кондиционер в автомобиле является неочевидным, на первый взгляд, местом скопления опасных бактерий. Об этом рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
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