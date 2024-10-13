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Хлусевич: «Действительно были предложения из Европы. И были обстоятельства, по которым я никуда не перешел»

Хлусевич: «Действительно были предложения из Европы. И были обстоятельства, по которым я никуда не перешел»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что не перешел в европейский клуб из-за определенных обстоятельств, несмотря на то, что у него были конкретные предложения.

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