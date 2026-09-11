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Историческое происхождение и эволюция традиций Рош ха-Шана

Историческое происхождение и эволюция традиций Рош ха-Шана

Рош ха-Шана, как праздник, берет начало в библейских предписаниях. В Торе этот день называется Йом Труа — «день трубного звука» (Числа 29:1, Левит 23:24–25), и связан с трублением в шофар, но не … .

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