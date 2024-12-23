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Генсек НАТО назвал несправедливой критику Зеленского в адрес Шольца из-за Taurus

Генсек НАТО назвал несправедливой критику Зеленского в адрес Шольца из-за Taurus

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал несправедливой критику президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

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