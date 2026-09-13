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Нижегородская правда

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Футболистки «Нижнего Новгорода» добились крупной победы в Челябинске

Футболистки «Нижнего Новгорода» добились крупной победы в Челябинске

ЖФК «Нижний Новгород» сделал ещё один шаг к победе в первой лиге первенства России по футболу среди женских команд.

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