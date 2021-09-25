Мировое обозрение

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Лавров обсудил с главой МИД Таиланда сотрудничество по противодействию пандемии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сотрудничество по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции.

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