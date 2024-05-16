ПСБ вместе с экс-командой «Связного» запускает «финансово-товарного» ритейлера

Промсвязьбанк (ПСБ) планирует развивать сеть «финансово-товарного» ритейла под названием «Связь.ON», где в онлайн- и офлайн-формате будут продаваться электроника и другие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и даже консалтинг, говорится в сообщении госбанка.