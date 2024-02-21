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У российских математиков появится профессиональный праздник

У российских математиков появится профессиональный праздник

Новый профессиональный праздник – День математика – планируется установить 1 декабря. Соответствующий проект постановления Правительства России подготовлен Министерством просвещения РФ и опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов .

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