У российских математиков появится профессиональный праздник

Новый профессиональный праздник – День математика – планируется установить 1 декабря. Соответствующий проект постановления Правительства России подготовлен Министерством просвещения РФ и опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов .
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