Краткосрочные держатели Bitcoin вновь вышли в прибыль

Ончейн-данные по Bitcoin начинают демонстрировать заметные изменения. Согласно данным CryptoQuant, показатель нереализованной прибыли держателей, которые приобрели монеты 1–3 месяца назад, резко развернулся из отрицательной зоны в положительную.
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