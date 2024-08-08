Дмитрий Медведев выразил соболезнования лидеру КНДР в связи с наводнением

Зампред Совбеза РФ с прискорбием воспринял новость о стихийных бедствиях Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прислал письмо с соболезнованиями лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за серьезного ущерба в некоторых районах государства из-за ливней и последовавшего затопления, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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