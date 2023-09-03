Ахеджакова заявила, что украинский прапор в Бремене ей подсунул «какой-то провокатор» в Бремене вместе с букетом цветов во время поклона после спектакля.
Лия Ахеджакова отреклась от жовто-блакытного
Комментарии
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michail kos
Не готова , значит , пострадать за идею. Кормушка пересилила порыв души!
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20 час.
Елена Киршанская
Надо же. В 85 лет - и такие страсти. Уникум какой-то. Вот не зря она по молодости в институт Золота поступала - видимо это ее личное "средство Макропулоса"
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16 час.
М
Мария
Старая гнида!
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3 мин.
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