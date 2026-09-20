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Аргументы и Факты

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МВД разъяснило, нужно ли менять паспорт, если изменилась личная подпись

МВД разъяснило, нужно ли менять паспорт, если изменилась личная подпись

Россиянам не нужно оформлять новый паспорт гражданина РФ в случае изменения личной подписи, отметили в МВД России.

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