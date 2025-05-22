Алаудинов рассказал о наемниках из Колумбии в Курской области

Поражение наёмников из Колумбии, вторгшихся в Курскую область, показало им истинную боевую ситуацию, считает командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, 22 мая сообщает РИА Новости его слова.
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