Комфортное лето: 15 идеальных сандалий

Комфортное лето: 15 идеальных сандалийЛетом можно носить любую обувь – от шлепок, которые держатся на ноге с помощью одной только тонкой перемычки, до казаков, если собираемся на какой-то фестиваль и очень хочется стилизовать образ в стиле вестерн.