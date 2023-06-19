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Комфортное лето: 15 идеальных сандалий

Комфортное лето: 15 идеальных сандалий

Комфортное лето: 15 идеальных сандалийЛетом можно носить любую обувь – от шлепок, которые держатся на ноге с помощью одной только тонкой перемычки, до казаков, если собираемся на какой-то фестиваль и очень хочется стилизовать образ в стиле вестерн.

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