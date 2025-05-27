Жесткие ограничения для всех, у кого в собственности дача или участок. С июня без разрешения соседа на своём участке будет запрещено

Владельцам загородных домов и участков теперь придется забыть о привычном «как хочу, так и строю». С июля вступили в силу жесткие правила, которые превращают любое перекапывание земли или установку туалета в квест с согласованиями.
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