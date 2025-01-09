Ильхам Алиев:  "Азербайджан предлагает Евросоюзу нормальные отношения и сотрудничество" 

Азербайджан предлагает Европейскому союзу нормальные отношения и сотрудничество, и считает, что Евросоюз должен ценить Азербайджан как надежного партнера, который ничего плохого никогда ни против Европы, ни против какой-либо европейской страны не делал.
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