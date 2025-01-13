Москва и Тегеран успеют до инаугурации

2243 прочтения Вчера Россия и Иран пошлют свой сигнал Дональду Трампу Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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