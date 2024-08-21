Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о планах на будущее. Ее слова приводит ТАСС. Валиева заявила, что поступила в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ), где будет учиться на тренера.
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