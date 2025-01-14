Пострадавший после взрыва газа дом в Петрозаводске признан пригодным для проживания

Завершено обследование здания с помощью диагностического комплекса «Струна». Наверное, другого результата ждать не приходилось, но дом на улице Луначарского в Петрозаводске, пострадавший от взрыва газа, признан пригодным для проживания.
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