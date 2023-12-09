Премию ТЭФИ вручили в Москве: РЕН ТВ получил две статуэтки

По-настоящему громкое и интригующее событие накануне состоялось в Москве. В столице прошла торжественная церемония награждения главной телевизионной премии ТЭФИ, на которой назвали победителей информационного и общественно-политического вещания.
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