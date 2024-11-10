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Шарий призвал срочно остановить бомбардировку Украины из-за угрозы новой "Бучи" - Мощный удар по Одессе. Детонировало несколько часов

Шарий призвал срочно остановить бомбардировку Украины из-за угрозы новой "Бучи" - Мощный удар по Одессе. Детонировало несколько часов

Украинский блогер Шарий призвал ВС России срочно остановить бомбардировку тылов Украины, поскольку существует реальная угроза новой "Бучи" в самое ближайшее время.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Интересная статья и заголовок! Надеюсь уже проверяют кто пишет
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10 час.
ВР
Вова Рябов
И где демонстрации в Киеве.против войны
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6 час.

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