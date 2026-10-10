Иран хочет войти в СНГ в новом формате

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать формат «СНГ+1». Об этом он заявил на саммите СНГ в Туркменистане, став первым иранским лидером, принявшим участие в заседании Содружества в статусе специального гостя.
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Через Иран во время ВОВ шли американские грузы по Ленд-лизу в СССР, что говорит об уважении к нему за тот непростой вклад в нашу Победу над фашистской Германией, и оно дорогого стоит. Иран имеет древнюю культуру, а лица людей в Иране указывают на их благородное происхождение и древние корни. Да и в настоящее время они нам тоже оказали помощь на СВО. Это тоже многое значит!!!