Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 011 подписчиков

Иран хочет войти в СНГ в новом формате

Иран хочет войти в СНГ в новом формате

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать формат «СНГ+1». Об этом он заявил на саммите СНГ в Туркменистане, став первым иранским лидером, принявшим участие в заседании Содружества в статусе специального гостя.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Через Иран во время ВОВ шли американские грузы по Ленд-лизу в СССР, что говорит об уважении к нему за тот непростой вклад в нашу Победу над фашистской Германией, и оно дорогого стоит. Иран имеет древнюю культуру, а лица людей в Иране указывают на их благородное происхождение и древние корни. Да и в настоящее время они нам тоже оказали помощь на СВО. Это тоже многое значит!!!