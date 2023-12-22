Honor представил игровой смартфон 90 GT

Китайская компания Honor представила свой новый игровой смартфон — Honor 90 GT. Этот телефон имеет множество продвинутых технических характеристик, которые делают хорошим выбором для любителей компьютерных игр.
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