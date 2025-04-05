НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Мацуев об РПЛ: «Держать в напряжении всех болельщиков – изюминка чемпионата второй год подряд. Без интриги скучно и душно»

— Прямо сейчас шансы на чемпионство в РПЛ остаются сразу у шести клубов. О чем говорит такая конкуренция? — Ну, в прошлом году мы тоже наблюдали последний тур, когда любая из трех команд могла стать чемпионом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх