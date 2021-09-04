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' Чубайс, Чубайс ', - шутливо позвал мужик незнакомого кота, желая погладить.

' Чубайс, Чубайс ', - шутливо позвал мужик незнакомого кота, желая погладить.

  Мужик и представить себе не мог, что вскоре очень пожалеет о сказанных словах, ведь ему будет совсем не до шуток.

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Виктор Ершов
Вот так и рождается новый национальный эпос про рыжего дракона! Следите за развитием нового ( старого) народного искусства " Сказание о рыжем"
Александр
Да уж ,любая скотина обиделась бы понимаючи с чем ее сравнивают. С чем потому,что это не человек,а какой то кусок гнилой падали.
Елена Верия (Безденежных)
Милый кот живет в квартире С рыжим фото «аузвайс»… У людей ничто не «тырит», Значит, котик - не Чубайс! Так его не называйте, Он того не заслужил. Кот хороший, приласкайте, Чтоб счастливо Рыжик жил!

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