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Новости Липецка

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В Липецкой области планируют капремонт путепровода на трассе Р-119

В Липецкой области планируют капремонт путепровода на трассе Р-119

Ремонт путепровода в Липецкой области пройдет в два этапа, бюджет проекта — 195 миллионов рублей.В Липецкой области планируют капитально отремонтировать правый путепровод через железную дорогу на 297‑м километре трассы Р‑119 (Орёл - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов).

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