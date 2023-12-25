В «Солярисе» прошла третья образовательная выставка «Учись в Иванове»Участники консорциума ивановских вузов познакомили старшеклассников и родителей будущих абитуриентов со своими направлениями обучения и новыми возможностями, которые откроются в кампусе БИМ.