В «Солярисе» прошла третья образовательная выставка «Учись в Иванове»Участники консорциума ивановских вузов познакомили старшеклассников и родителей будущих абитуриентов со своими направлениями обучения и новыми возможностями, которые откроются в кампусе БИМ.
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