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Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в ходе разбирательства

Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в ходе разбирательства

Сегодня российский суд наложил запрет на любые сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства с участием третьих лиц, что усложняет процесс его продажи для австрийской Raiffeisen Bank International.

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