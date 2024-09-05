Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в ходе разбирательства

Сегодня российский суд наложил запрет на любые сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства с участием третьих лиц, что усложняет процесс его продажи для австрийской Raiffeisen Bank International.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии