В Москве наградили победителей Национального чемпионата «АртМастерс» среди юниоров

В Государственной Третьяковской галерее в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» среди юниоров в возрасте от 14 до 17 лет.
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