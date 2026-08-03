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Регионы России

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В Москве наградили победителей Национального чемпионата «АртМастерс» среди юниоров

В Москве наградили победителей Национального чемпионата «АртМастерс» среди юниоров

В Государственной Третьяковской галерее в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» среди юниоров в возрасте от 14 до 17 лет.

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