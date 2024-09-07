Правительство одного из регионов России пересадили на Lada Vesta

Из собственных источник «Мотору» стало известно, что областное государственное бюджетное автотранспортное учреждение правительства Смоленской области получило по меньшей мере 25 седанов и кросс-седанов, собранных на АвтоВАЗе.
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