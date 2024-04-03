Названа цель Зеленского при подписании нового закона о мобилизации

ВСУ испытывают явный дефицит бойцов на линии боевого соприкосновения с ВС РФ. Путем снижения возрастного порога мобилизованных с 27 до 25 лет президент Украины Владимир Зеленский планирует увеличит количество "живой силы", рассказал в разговоре с РЕН ТВ главный редактор журнала "Национальная оборона", военный политолог Игорь Коротченко.
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