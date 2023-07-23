Здравствуйте, уважаемые читатели. Я очень часто в своих статьях пишу, что свобода слова это очень относительное понятие в нашей стране.
Депутат назвал задержание Стрелкова уроком для критиков власти
Комментарии
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Константин Котельников
Вашбродь, Вы либо лукавите, либо ошибаетесь. Гиркин ничего для страны не сделал, вот от слова совсем! А сдача Славянска со всем оружейным арсеналом вообще позор!
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15 час.
Александр
Всё неправильно.Начиная с оценки президента.
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9 час.
ЮВ
Юрий Во
Это исключительно Ваше субъективное мнение. Мое мнение, а также мнение многих моих знакомых и родственников - очень близко к мнению Гиркина. Именно в части оценки "труда" нашего Президента. Да смотрите и сравнивайте сами. Прошло более 20 лет правления Путина. Результат - за эти 20 лет пропасть между богатыми и бедными стала катастрофической. И это произошло в "социальном", по Конституции, государстве. А если сравнить с Китаем, который за эти же 20 лет стал экономикой № 2 в мире, то слов нет, одни маты...
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6 час.
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