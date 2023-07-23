Депутат назвал задержание Стрелкова уроком для критиков власти

ЮВ

Юрий Во

Это исключительно Ваше субъективное мнение. Мое мнение, а также мнение многих моих знакомых и родственников - очень близко к мнению Гиркина. Именно в части оценки "труда" нашего Президента. Да смотрите и сравнивайте сами. Прошло более 20 лет правления Путина. Результат - за эти 20 лет пропасть между богатыми и бедными стала катастрофической. И это произошло в "социальном", по Конституции, государстве. А если сравнить с Китаем, который за эти же 20 лет стал экономикой № 2 в мире, то слов нет, одни маты...